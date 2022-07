Thiem: Nach „Trauerspiel“ den Mut wieder entdeckt

„Natürlich will ich so schnell wie möglich wieder nach vorne.“ Und dafür scheint Dominic Thiem nicht nur höchstmotiviert, sondern auch auf einem guten Weg. Alleine in den vergangenen zwei Wochen gewann er 165 Punkte, machte damit fast 200 Plätze gut. Naturgemäß wird es, je weiter man nach oben will, immer schwerer„Aber wenn ich an mein Trauerspiel vor und von Paris denke, dann bin ich nun doch sehr optimistisch.“ Auch wenn dem 28-Jährigen mit seinem chilenischen Coach Nicolas Massu noch viel Arbeit bevorstehen wird. „Aber mein Ziel ist schon in Reichweite.“