Thiem-Manager glaubt an Grand-Slam-Titelpotenzial!

So richtig Spaß macht ihm Tennis schon seit dem ersten Sieg seit dem Comeback vor einigen Wochen wieder. „Weil ich da gespürt habe, dass der Ball meistens wieder dorthin kommt, wo ich will. Erstmals habe ich das Gefühl gehabt, dass ich wieder auf hohem Level Matches gewinnen kann und dann ist auch der Spaß wieder zurückgekommen.“ Gegen Sebastian Ofner will er am Mittwoch eine ähnlich gute Leistung bringen. „Ofi hat eine richtig geile Partie gewonnen. Es ist auch eine spezielle Konstellation, wir kennen uns sehr gut, trainieren relativ häufig miteinander.“