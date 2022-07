Thiem-Schauen: Schweinsteiger bei „Krone“ in Kitz

Hoher Besuch bei den Generali Open in Kitzbühel! Auf Einladung der „Krone“ stattete Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger dem Center Court einen Besuch ab, um Dominic Thiems Erst-Auftritt im Rahmen der Night-Session live zu verfolgen. Sein erster Weg führte Legende „Schweini“ - so viel Zeit musste sein - zum „Krone“-Stand am Stadiongelände.