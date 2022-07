Haslauer hält den Kurs der Bundesregierung

4000 Infizierte, einer liegt auf der Intensivstation

Trotz relativ hoher Covid-Infektionszahlen ist die Lage in den Salzburger Spitälern vergleichsweise ruhig. So lagen am Dienstag 69 Covid-Patienten im Spital, davon einer auf der Intensivstation. Bei einer 7-Tages-Inzidenz von 748,5 sind zurzeit 4.068 Salzburger mit dem Coronavirus infiziert. Zum Vergleich: Der österreichweite Infektions-Schnitt liegt bei 850.