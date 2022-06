Schwarze Westachse zerbricht: Nur Haslauer übrig

Sie galt als starke, schwarze Westachse in Österreich: Salzburg, Tirol und Vorarlberg sind meist als gemeinsame Stimme in Wien angetreten. Nachdem aber bereits Tirols Landeschef Günther Platter seinen Rückzug bekannt gegeben hat, folgt nun auch Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner. Dieser nennt gesundheitliche Probleme als Grund. Offiziell will er in ein paar Wochen auf die politische Bühne zurückkehren. Vom Dreiergespann ist nur noch Salzburgs Landeschef Wilfried Haslauer, der sich nicht zu Wallner äußern wollte, im vollen Einsatz.