Große Suchaktion nach zwei 15-Jährigen am Traunsee

Zwei 15-Jährige lösten am Montag einen großangelegten Sucheinsatz am Traunsee (Oberösterreich) aus. Die beiden starteten mit einem Stand-Up-Paddle von der Bräuwiese in Traunkirchen aus. Als sie nach vier Stunden noch immer nicht zurückgekehrt waren, alarmierte die besorgte Mutter eines der Jugendlichen die Wasserrettung.