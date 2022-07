Anthony Schmids Riesenjubel beim einstigen Rivalen

Nach etwas mehr als elf Spielminuten verwertete Schmid eine Hereingabe von Teixeira mustergültig. Der drahtige und wendige Mittelstürmer, der von der Spielweise ganz anders agiert als sein Vorgänger Haris Tabakovic, ließ bei Kontern mehrmals seine Schnelligkeit und Gefährlichkeit aufblitzen. Bei seiner Auswechslung nach 73 Minuten holte sich die Neuverpflichtung den verdienten Applaus von den Rängen ab. „Von den Zuschauern her kann man das mit dem FAC nicht vergleichen. In Lustenau geht die Post ab, da beflügeln einen die Fans wirklich. Es ist ein Supergefühl, in diesem Stadion zu spielen.“