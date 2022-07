Supermarkt brannte aus - Frau aus Wohnung gerettet

Ein Supermarkt in Wien-Landstraße ist Sonntagfrüh ausgebrannt. Wie die Feuerwehr berichtete, schlugen Flammen durch eine geborstene Auslagenscheibe. Der Rauch führte zu einer starken Verqualmung des betroffenen Straßenabschnittes am Rennweg. Einige Hausbewohner flüchteten selbstständig aus ihren Wohnungen, eine Frau konnte von Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht werden.