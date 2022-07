Sinti & Roma sorgen auf Durchreiseplatz für Chaos

Klo ins Gebüsch geworfen, Höhenkontrolle zerlegt

Doch nichts da - aktuell spitzt sich die Situation an der B1 wieder zu! In den letzten Wochen sind ständig neue Gruppen aufgetaucht. Was dafür sorgte, dass der Durchreiseplatz aus allen Nähten platzte und unzählige Wohnwagen notgedrungen auf der gegenüberliegenden Wiese beim See geparkt wurden. Weil es dort aber keinen Wasser- und Stromanschluss gibt, haben die Camper einfach Kabel und Schläuche über der Straße verlegt. Außerdem haben sie kurzerhand die Höhenkontrolle am Areal zerlegt - scheinbar dürfte einer ihrer Wohnmobil-Giganten zu monströs gewesen sein.