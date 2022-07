Ex-Liebhaber mit Anrufen und Drohungen gestalkt

Am Anfang waren es pure Lust und Leidenschaft, die die heute 38-Jährige mit ihrem um sechs Jahre jüngeren Liebhaber verband. Doch nach einigen Monaten fand der Burgenländer eine etwa gleichaltrige Freundin. Trotzdem ging das Techtelmechtel zwischen Andrea L. und ihm noch eine Zeit lang weiter, ehe er die „Freundschaft plus“ schließlich beendete. Was der Burgenländerin so gar nicht passte. Innerhalb weniger Monate rief sie ihren früheren Liebhaber sage und schreibe 10.624 Mal an, rein rechnerisch fast 60 Mal pro Tag. Dazu kamen unzählige WhatsApp-Nachrichten, teils mit Drohungen.