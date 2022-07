Das Gas wird weiter kommen

Angst vor Putin

In den letzten Tagen wurden vor allem Politiker nicht müde, die Gefahr eines möglichen Gasstopps durch Wladimir Putin an die Wand zu malen. Das hätte wirklich dramatische Folgen, von einer nochmaligen Explosion der Preise bis hin zum Abrutschen in die Rezession und Abschaltungen in der Industrie. Aber dazu wird es vielleicht auch gar nicht kommen, erklärte z.B. die deutsche Energie-Ökonomin Claudia Kemfert. Denn die Russen brauchen die Europäer als Kunden genauso.