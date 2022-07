Land legt Energie-Fahrplan gegen Teuerung vor

So viel ersparen sich die Landsleute

Insgesamt 11 Cent Entlastung pro förderfähiger Kilowattstunde werden den Niederösterreichern auf der Stromrechnung gutgeschrieben. In einem Haushalt mit zwei Personen bringt der NÖ-Rabatt somit beispielsweise 272,36 Euro, in einem Haushalt mit vier Personen gleich 415,80 Euro an Entlastung.