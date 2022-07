Linke-Politiker: Russisches Gas nicht ersetzbar

Gaskrise trifft in Deutschland vor allem Metall- und Chemiebranche

Eine Gasrationierung in Deutschland würde am stärksten die Metallerzeugung und -bearbeitung, die Chemiebranche und die Papierindustrie treffen. „Allerdings sind erhebliche Schäden in weiteren, weniger energieintensiven aber volkswirtschaftlich bedeutenderen Sektoren nicht ausgeschlossen - aufgrund von dann fehlenden Vorprodukten“, erklärte die Stiftung Familienunternehmen am Donnerstag zu einer ZEW-Analyse. Branchen wie Textil oder Keramik seien sehr abhängig vom Gas.