22-jähriger „Dino“ bleibt, muss aber noch warten

Damit tritt Daniel endgültig in die Fußstapfen seines Vaters Tamas, der von 1997 bis 2000 mit den „Grün-Weißen“ in der höchsten Liga spielte und 20 Tore erzielte. „Natürlich freue ich mich riesig, in der Bundesliga dabei zu sein. Wir sind zwar in jedem Spiel der Underdog, aber gerade das macht es auch sehr reizvoll“, kann der rekonvaleszente Mittelfeldspieler den Auftakt am Sonntag kaum erwarten.