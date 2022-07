Corona: Auslastung in Spitälern stark gestiegen

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Montag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 8449 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Am Vergleichstag der Vorwoche waren es noch 7228 neue Fälle. Drei Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben. Auf den Normalstationen der Krankenhäuser wurde ein starker Zuwachs an Patienten verzeichnet.