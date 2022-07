ÖVP fordert in Linz „Sommerspritzer“ gegen Hitze

Längere Badezeiten und „Sommerspritzer“

VP-Klubobfrau Elisabeth Manhal fordert deshalb Sofortmaßnahmen, welche die Hitze für die Linzer erträglicher machen. „Eine schnell umsetzbare Maßnahme sehe ich in der tageweisen Verlängerung der Öffnungszeiten der Linzer Bäder auf 22 Uhr, um vor allem auch Berufstätigen eine Möglichkeit zu bieten, sich zu erfrischen“, so Manhal. Die sich außerdem für die Installation von „Sommerspritzern“ ausspricht. Das sind Sprühduschen mit Trinkwasserspendern, die relativ unkompliziert auf Hydranten montiert werden können. In vielen anderen Städten bewährt sich deren Einsatz zum Herunterkühlen überhitzter Innenstadtgebiete seit Jahren. Die VP-Klubobfrau: „Linz benötigt eine schnelle Abkühlung. Langfristige Planungen wie das Klimawandelanpassungskonzept sind wichtig, aktuell braucht es aber schnell umsetzbare Maßnahmen.“