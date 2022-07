Stadtvize war auf Lebensrettung gut „vorbereitet“

„Bitte kein Politikum“

„Bitte, macht’s kein Politikum daraus“, meinte ein User auf krone.at, weil neben den vielen Glückwunschbekundungen auch die Frage auftauchte, warum es nicht von offizieller Seite lobende Worte für die Tat gegeben hat und vielleicht die Parteizugehörigkeit eine Rolle spielt. „Jeder hätte geholfen, ich war zum Glück vorbereitet“, sagte Helmut Zöttl zur „Krone“. Einige Kommentare gingen da auch in eine andere Richtung: „Nicht jeder hätte geholfen, viele hätten das Handy gezückt und gefilmt.“ Einer der schönsten Kommentare war: „Das wird doch wohl noch einen Bericht wert sein? Ich will ab und zu auch was Positives lesen.“