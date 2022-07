Sexuelle Belästigung? Verband heftig in der Kritik

Der kanadische Eishockey-Verband ist nach Berichten, er habe Fälle sexueller Belästigung durch Zahlungen aus einer schwarzen Kasse stillschweigend beigelegt, heftig in die Kritik geraten. Premierminister Justin Trudeau nannte den mutmaßlichen Vorgang am Dienstag absolut inakzeptabel und zeigte sich empört. „Ich denke, für jeden in Kanada ist es schwer, Glaube oder Vertrauen in irgendjemanden beim kanadischen Verband zu haben“, sagte er vor Journalisten.