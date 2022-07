Imst war am Dienstag der heißeste Ort Österreichs

35 Grad Celsius meldete die ZAMG am Dienstagnachmittag aus der Tiroler Bezirkshauptstadt Imst - der Tages-Spitzenwert in ganz Österreich. Nur knapp dahinter folgten Bludenz in Vorarlberg mit 34,7. Zwei weitere Messtationen in Tirol verzeichneten 34,4 Grad, nämlich an der Universität in Innsbruck und in Landeck. Am Sonnblick im Alpenhauptkamm an der Grenze von Salzburg und Kärnten erfasste die Messstation 13 Grad - auf immerhin 3100 Metern Seehöhe. Der Hitze-Rekord aus dem Jahr 2012 liegt bei 15,3 Grad.