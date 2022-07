Zoff hinter den Kulissen: Attacke auf Sonja Klima

Klima weist die Angriffe gegen ihre Person zurück

Was offenbar einigen in der Szene nicht gepasst hat: Der Beirat der Hofreitschule ist damals zurückgetreten und Ex-Minister Bartenstein hat sich als Aufsichtsrat verabschiedet. Da sich Sonja Klima neuerlich bewerben will, soll das mit böser Nachrede über ihre Tätigkeit vereitelt werden. Sie hätte weder die erhofften Sponsorgelder gebracht, es mangle an neuen Ideen, auch die wirtschaftliche Führung sei verbesserungsfähig.