Unterricht zu Hause: 18% pfiffen auf die Prüfung

Häuslicher Unterricht: Geringster Anteil in Wien

Zuletzt waren laut Daten des Bildungsministeriums exakt 4936 Schüler zum häuslichen Unterricht angemeldet, das sind rund 0,7 Prozent der Schulpflichtigen. Weitere 0,1 Prozent der Schulpflichtigen (744) waren an einer Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht angemeldet. Den höchsten Anteil an Schülern im häuslichen Unterricht gab es im Burgenland, in Niederösterreich und der Steiermark (0,8 Prozent), am geringsten war er in Wien (0,4). Dazu kamen noch je nach Bundesland bis zu 0,2 Prozent Kinder in Privatschulen ohne Öffentlichkeitsrecht.