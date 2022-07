Ein Schuljahr, das kein „Sehr gut“ verdient

Für 95.000 Tiroler Schüler und 11.500 Lehrer geht am Freitag ein Schuljahr mit sehr schwierigen Bedingungen zu Ende. Es ist bereits das dritte Jahr im Zeichen der Pandemie. Corona hat die Schule mehr verändert als alle Reformen der vergangenen Jahrzehnte. Das zeigt sich auch in der Bilanz der letzten Monate. Diese brachten in Tirols Schulen einige Veränderungen. Neuerungen wird es auch im Herbst geben.