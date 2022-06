Kinder von Maßnahmengegnern werden nun geprüft

Jetzt kommt die Nagelprobe: Seit Mittwoch, dem 1. Juni, müssen alle jene Schüler, die häuslichen Unterricht „genossen“, die so genannten Externistenprüfungen ablegen. Die gesetzliche Frist läuft bis zum Ende des Unterrichtsjahres. Zu Schulbeginn war es zu einem geradezu historischen Phänomen gekommen: Überzeugte Corona-Maßnahmen-Gegner hatten scharenweise ihre Kinder vom Normalunterricht abgemeldet. Teils wegen dem Maskenzwang, teils aber auch wegen der Testpflicht. 1408 Kinder und Jugendliche wurden in Oberösterreich anfangs von den Eltern daheim unterrichtet. Bis Mitte April kehrten 366 davon, also 26 Prozent, in Schulen zurück.