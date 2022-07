„Praterwal“ mit Kran ins Wien Museum gehoben

Es ist der wohl buchstäblich größte Schatz in den Beständen des Wien Museums: Der sogenannte Praterwal. Am Dienstag wurde das zehn Meter lange und 1,7 Tonnen schwere Ungetüm mittels Kran in das im Generalumbau befindliche Gebäude am Karlsplatz gehoben - bevor die Zugänge nach Abschluss der Bauarbeiten 2023 enger werden.