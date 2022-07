Viel Prominenz zur Eröffnung der Festspiele

Am Mittwoch kurz vor 10 Uhr werden die beiden Präsidenten und ihre Begleitung mit militärischen Ehren am Platz der Wiener Symphoniker begrüßt. Nach der Eröffnung durch Van der Bellen und Reden von Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) und Festspielpräsident Hans-Peter Metzler folgt der Empfang am Vorplatz, der heuer erstmals seit 2019 wieder stattfindet. Abends werden Van der Bellen und Cassis dann auch die Premiere von „Madame Butterfly“ auf der Seebühne erleben. Am Donnerstag unternimmt der Bundespräsident, ebenfalls schon traditionell, eine Schifffahrt mit dem historischen Raddampfer Hohentwiel, bevor am Abend die Premiere der Hausoper „Sibirien“ ansteht.