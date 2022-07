39 Säugetierarten in Australien ausgestorben

Das Umweltministerium in Canberra veröffentlichte am Dienstag eine Bestandsaufnahme, die alle fünf Jahre durchgeführt wird. Dazu sammelten mehr als 30 Forscher und Forscherinnen zwei Jahre lang Daten von Flüssen und Ozeanen über Luft und Eis bis hin zu ländlichen und städtischen Gebieten. Ihr zentrales Ergebnis: Die Zahl der bedrohten Tier- und Pflanzenarten ist in Australien in den vergangenen fünf Jahren um acht Prozent gestiegen. Während es 2016 noch 1774 bedrohte Arten waren, sind es heute 1918. Dazu zählen etwa Säugetiere, Vögel und Frösche.