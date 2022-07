Harter Kampf um die Nummer eins im Altacher Tor

Am Samstag traten die Damen der SPG Altach/ Vorderland zum zweiten Testlauf für die kommende Bundesligasaison an. Im deutschen Aschheim traf das Team von Coach Bernhard Summer auf Bayern Münchens Zweitligateam und unterlag in Abwesenheit von sechs Spielerinnen - so fehlten etwa Eileen Campbell, Linda Natter oder Verena Müller - mit 0:5 (0:2). „Das Spiel hat wieder deutlich gezeigt, dass wir uns im Offensivbereich auf jeden Fall noch verstärken müssen“, sagt Summer der für den nächsten Test am kommenden Samstag gegen den FC Luzern auf einige Rückkehrerinnen, wie etwa Anna Bereuter, hofft.