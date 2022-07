„Knall“: Massenpanik um Pokerturnier in Las Vegas

Die Angst in den USA vor weiteren Amokläufen und Schießereien sitzt tief. 2017 hatte ein Heckenschütze in Las Vegas 58 Menschen getötet und 869 verletzt. Erst Anfang Juli hatte ein Schütze in Chicago bei einer Parade sechs Menschen getötet. Der Täter hatte von einem Dach aus das Feuer eröffnet. 2022 starben bereits über 10.000 Menschen in den USA durch Schusswaffen, davon über 3000 Kinder und Jugendliche.