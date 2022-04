Sozialbetrug: Staat um fast 20 Mio. Euro geprellt

Schaden schnellt jetzt immer mehr in die Höhe

In Summe entstehen der Republik durch diese Betrügereien gewaltige finanzielle Schäden, davon allein im vergangenen Jahr fast acht Millionen Euro in Wien. Verübt wurden die Betrügereien 2021 von 4730 ausgeforschten Verdächtigen, der Staat um 19,3 Millionen Euro geprellt. Bei den Anzeigen gab es im Vergleich zu 2020 (3820) auf vergangenes Jahr (4346) ein Plus von satten 13,8 Prozent.