WM-Jet hebt ohne rot-weiß-roten Weitspringer ab

Nur zwei Zentimeter hatten Ländle-Weitspringer Tosin Ayodeji am 9. Juli beim Meeting in Rheinau-Freistett (D) auf die, zur Teilnahme an der U20-WM im kolumbianischen Cali geforderten, 7,55 Meter gefehlt. Eine Weite, die der Fußacher auch am Sonntag in Stuttgart nicht erreichen konnte. Damit ist fix: Der Flieger nach Kolumbien hebt ohne die rot-weiß-rote Weitsprung-Hoffnung ab.