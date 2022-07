Umleitungen und Baustellen in der Landeshauptstadt

Auch wenn sich die Anzahl in Grenzen hält, ohne Baustellen geht in Eisenstadt auch diesen Sommer nicht. Die neueste startet heute: Der Domplatz wird für Linienbusse gesperrt, diese müssen in die Sankt-Rochus Straße, Bahnstraße und Joseph-Joachim-Straße ausweichen. Für den Stadtbus und den Autoverkehr bleibt der Domplatz befahrbar. Gegraben wird für Fernwärmeleitungen, außerdem kommen begrünte Wartehäuschen. Schon länger umgeleitet wird in der Ruster Straße stadteinwärts, wo ein Linksabbieger für den OSG-Bau entsteht. In der Industriestraße wird ein Radweg errichtet, beim Bad-Kissingen-Platz laufen Vorbereitungen für eine Gerinnesanierung. Weiters laufen noch die Arbeiten beim neuen Esterházy-Hotel. Schon fertig ist die Straßensanierung in der Bürgerspitalgasse.