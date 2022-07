Aufmerksame Wanderer verhinderten Waldbrand

Die extreme Trockenheit, die in Südeuropa bereits katastrophale Waldbrände zur Folge hatte, sorgt nun auch zunehmend hierzulande für Probleme. So kam es am Samstag in der Vorarlberger Gemeinde Dünserberg zu einem Waldbrand, der nur durch aufmerksame Wanderer und das rasche Einschreiten von gleich 80 Feuerwehrleuten frühzeitig gelöscht - und damit Schlimmeres verhindert - werden konnte.