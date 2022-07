Alko-Lenker stiehlt Papas Auto und stürzt fast ab

In den frühen Samstagmorgenstunden kam es in der benachbarten Schweizer Bodenseegemeinde St. Margrethen (Kanton St. Gallen) zu einem spektakulären Unfall. Ein 26-jähriger Deutscher kam auf der Straße nach Walzenhausen von der Fahrbahn ab und drohte in eine Baustelle abzustürzen. Wie sich später herausstellte, nicht das einzige Problem des jungen Mannes ...