Polizisten rasen in Schusswesten zu Klub-Gipfel

Die von der Staatsanwaltschaft inzwischen zwar abgewiesen wurde, aber privatrechtlich weiter anhängig ist. Wie auch Verfahren, in denen frühere Mitglieder der Wasserski-Sektion ihren Rauswurf beim MYC bekämpfen. Ihnen war schon bei einer am 17. September 2021 eskalierten und am Ende abgebrochenen Generalversammlung von Securitys der Zutritt verweigert worden. Den sich beim jüngsten Klub-Gipfel ein „Gefeuerter“ mit der Vollmacht seiner minderjährigen Tochter (15), die Klubmitglied ist, verschaffen wollte. Worauf es zum Polizeieinsatz kam. Warum in Schusswesten, ist aber für alle ein Rätsel . . .