Mehr Risiko am Drahtesel als am schnellen Motorrad

„Radfahrer haben gerechnet pro zurückgelegten Kilometern ein höheres Unfallrisiko als Motorradfahrer. In den letzten drei Jahren waren fast die Hälfte der getöteten Radfahrer mit einem E-Bike unterwegs“, erklärt Klaus Robatsch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) zu den schweren E-Bike-Unfällen in den vergangenen Tagen in Oberösterreich. Am Donnerstag war ein 70-Jähriger aus Peterskirchen in Tumeltsham auf einer abschüssigen Straße gestürzt und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Ried eingeliefert. Am Donnerstag und Mittwoch waren – wie berichtet – zwei E-Biker (85, 93) bei Zusammenstößen mit Pkws in Bad Mühllacken (Feldkirchen/D.) und Schalchen getötet worden.