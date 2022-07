„Notwendiger Schritt “: ÖSV neu strukturiert

Das Präsidium von Österreichs Skiverband (ÖSV) hat am Freitag die Schaffung einer neuen Bereichsleiterebene bekanntgegeben. Nach Aussendung soll es dabei klare Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche für den ÖSV mit seinen Gesellschaften geben. Die Entscheidung habe das ÖSV-Präsidium auf Verschlag des Management-Teams getroffen. In Hinblick auf die Heim-WM 2025 in Saalbach sprach ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer von einer „wichtigen Weichenstellung“.