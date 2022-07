Eckel: Rapid? „Das hat mich skeptisch gemacht“

Eckel war ursprünglich Logistiker, ehe er rund um die Jahrtausendwende mit dem Kabarett begann. Erst vor Freunden, später bei Kleinkunstbewerben und letztlich heute in prall gefüllten Hallen in ganz Österreich. „Viele gute Kabarettisten sind auch Austria-Fans“, weiß Eckel und spricht damit unter anderem Alfred Dorfer, Thomas Stipsits oder auch Josef Hader an, um nur wenige zu nennen.