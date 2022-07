Eine Reise ins Reich der Dunkelheit

Wanderungen führen für gewöhnlich auf einen Berg. Aber man kann auch in einem Berg wandern. Das macht man am besten mit einem Experten. Denn so eine Exkursion in eine Höhle ist zwar ein besonderes Erlebnis, birgt aber auch gewisse Risiken. Die wohl bekannteste Höhle im Land ist die Schneckenlochhöhle im Bregenzerwald. Sie befindet sich im Nordhang des Sevischrofen (1659 Meter) am westlichen Rand des sogenannten Gottesackergebietes. Der Eingang liegt auf einer Höhe von 1270 Metern auf dem Gebiet der Gemeinde Egg.