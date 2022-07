Neue Belastungen für unser Pensionssystem

Eines kommt nicht überraschend: Die Zahl der neuen Pensionisten steigt seit Kurzem stärker, weil die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand drängen (siehe Grafik unten). Mehr als 140.000 Neuzuerkennungen wurden in den letzten beiden Jahren gezählt, so viel Zuwachs wie noch nie.