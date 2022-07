Heulader am Weg in den Feierabend ausgebrannt

Glück im Unglück hatte am Dienstagabend ein Landwirt in der, direkt an Vorarlberg grenzenden, Schweizer Gemeinde Schiers (Kanton Graubünden). Der Mann war mit seinem Heulader nach einem harten Arbeitstag auf dem Weg nach Hause, als das landwirtschaftliche Spezialgerät plötzlich zu brennen begann.