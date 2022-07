Oberösterreicher auf Hilfsmission in Westafrika

Hilfe soll überall möglich sein. „Deswegen ist unsere aktuelle humanitäre Hilfe in der Ukraine und die Flüchtlingshilfe in angrenzenden Ländern kein Widerspruch, sondern ein Gebot der Stunde in Ergänzung zu unseren Entwicklungsprojekten in Westafrika“, so Müller von der Hilfsorganisation Jugend Eine Welt. Dort sollen nun wichtige Projekte für die Menschen umgesetzt werden.