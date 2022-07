Stressfrei zur „Starnacht“ an den Wörthersee

Top-Interpreten

Kommenden Samstag, den 16. Juli, ist’s also so weit: Nach der fulminanten Matakustix-Heimatshow am Samstag steigt in der Wörthersee-Ostbucht mit den Moderatoren Barbara Schöneberger und Hans Sigl das nächste Konzert-Highlight mit Top-Interpreten wie Paul Young, Nik P., Semino Rossi, Stefanie Werger, Vanessa Mai, Ross Antony, Chris Steger, David Garret, Francine Jordi, Michael Patrick Kelly und Schlager-Evergreen Marianne Rosenberg.