Bradley Cooper liebt Ex-Clinton-Beraterin Abedin

Abedins Ex wegen Sex-Skandal im Gefängnis

Im vergangenen November hatte Abedin, die als Tochter eines indischen Professors und einer pakistanischen Professorin in Michigan zur Welt kam, ihre Memoiren herausgebracht. Die gläubige Muslimin enthüllte, dass sie erst in der Hochzeitsnacht mit 32 Jahren ihre Jungfräulichkeit an Weiner verloren hatte.