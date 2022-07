Polizei befreite gestohlenen Dackel aus Wohnung

Der am Freitag aus einem Garten in der Klagenfurter Dammgasse gestohlene Dackel „Charly“ konnte am Dienstagabend von der Polizei aus der Wohnung des Täters, die nur etwa 300 Meter Luftlinie vom Tatort entfernt war, befreien. Der 57-jährige Dackeldieb hatte den sechs Monate alten Vierbeiner mit dem Auto weggefahren. Aufgrund des „Krone“-Artikels hatte sich am Dienstag der Neffe des Täters bei der Besitzerin gemeldet.