„Gewalt in der Familie ist noch immer Alltag“

Jedes fünfte Opfer war ein Kind

Im vergangenen Jahr suchten 2972 Personen im Gewaltschutzzentrum Hilfe, im heurigen Halbjahr waren es bereits 1825 Opfer – siehe Grafik. Die Tendenz ist also stark steigend. Jedes fünfte Opfer im vergangenen Jahr war übrigens ein Kind. Und sowohl Täter als auch Opfer waren mehrheitlich Österreicher. „Stresssituationen und Unsicherheit sorgen für ein größeres Konfliktpotenzial. Die Zahlen hängen auch damit zusammen, dass es ein anderes Bewusstsein als früher gibt und sich viel mehr Opfer melden. Gewalt in der Familie ist jedenfalls noch immer Alltag“, so Ablinger.