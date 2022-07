So arbeiten die Lebensretter im Hintergrund

Und dann geht alles ganz schnell. Nachdem der Calltaker – so werden die Mitarbeiter genannt, die den Notfall aufnehmen – die wichtigsten Fragen zum Notfall klären konnte, ergibt sich ein Einsatzcode. Dieser ist in mehrere Kategorien gestaffelt und zeigt an, welche Einsatzkräfte benötigt werden. Dreschl: „Da wundern sich viele, warum auf einmal nicht nur die Rettung vor der Tür steht, sondern auch der Notarzt“.