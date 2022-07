Oscar-Gewinner Haggis: Kein gewaltsames Verhalten

Der seit dem 19. Juni unter Hausarrest in Süditalien stehende Oscar-Preisträger Paul Haggis ist wieder frei. Dies wurde am Montag von einer Untersuchungsrichterin in Brindisi beschlossen. Der Regisseur („L.A. Crash“) wird von einer 28-jährigen Engländerin beschuldigt, sie in der Region Apulien im Süden des Mittelmeerlandes vor drei Wochen drei Tage lang sexuell genötigt zu haben.