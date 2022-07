Endlich bringt uns der Sommer ins Schwitzen

Hoch im Anrollen

„Derzeit hat ein Tiefdruckgebiet aus dem Osten die Oberhand. Aber ab Mittwoch wird das Hoch, das derzeit etwa in Spanien für Temperaturen von 40 Grad sorgt, bei uns die das Wetter bestimmen“, sagt Claudia Riedl, Meteorologin der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG). Temperaturen um die 30 Grad werden möglich sein. Am Freitag und am Samstag könnte es erneut etwas wechselhafter werden, ehe die Temperaturen am Sonntag wieder deutlich nach oben gehen. „Das wird dann die erste Hitzewelle von vier Tagen und mehr am Stück mit über 30 Grad“, ist Riedl überzeugt. Hotspot wird wieder das Innviertel. Schon am 19. Juni wurden in Braunau 35 Grad gemessen.