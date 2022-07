Polnische Winzer holen sich Tipps

Weinbau spielte bisher in der polnischen Region Niederschlesien nur eine untergeordnete Rolle. Das wollen engagierte Landwirte jetzt ändern. Deshalb befindet sich noch bis Mittwoch eine Delegation von 25 Winzern im Burgenland. In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer drücken sie sprichwörtlich die Schulbank in der Landwirtschaftlichen Fachschule in Eisenstadt. Zwischen Vortragenden und den Gästen aus Polen fand ein reger Austausch zu Rebsorten und Erfahrungen in der biologischen Landwirtschaft statt. Es sind erfahrene Bauern und Bäuerinnen, die im Weinland Burgenland zu Gast sind, um sich auf dem Gebiet „Weinbau“ fachlich fortzubilden.