Olympiastarterin ließ Ländle-Weitspringer abheben

Windunterstützte 7,26 Meter bei der Staatsmeisterschaft in St. Pölten - das war bis Samstag das höchste bzw. weiteste der Gefühle für Oluwatosin Ayodeji. Langwierige Verletzungsprobleme und die Matura am BORG Schoren hatten es dem jungen Fußacher in der Freiluftsaison 2022 bislang nicht leicht gemacht. Das angestrebte Limit für die U20-Weltmeisterschaft in Cali (Kol) schien weit weg. Bis zu den Hanauerland Spielen im Friedrich-Stephan-Stadion von Rheinau-Freistett (D).